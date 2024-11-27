Erciyes Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yerel

Erciyes Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor

Erciyes Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış turizmi için Erciyes'te 154 suni kar makinesi ile hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Geçen sezon rekor ziyaretçi sayısına ulaşan Erciyes, bu yıl daha fazla turist hedefliyor.

27.11.2024 13:36  Güncelleme: 13:39
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ve İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes'te kış turizmi kapsamında yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, 154 suni kar makinesinin saatte 3 bin 880 metreküp kar ürettiğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin stratejik yatırımları sayesinde Erciyes Kayak Merkezi, sadece yerel ekonomiye değil, aynı zamanda bölgenin marka değerine de önemli katkılar sunuyor. Kayseri'nin dağ turizmindeki merkezi olan Erciyes, 112 kilometre uzunluğunda 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni sezona hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şehrin kış turizmi alanındaki vizyonunu paylaştı.

Erciyes, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in geçtiğimiz yıl ziyaretçi rekoru kırdığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz sezonu 22 Aralık 2023 tarihinde açan Erciyes Kayak Merkezi'miz, 7 Nisan 2024 tarihine kadar 2 milyon 500 bin misafiri ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. Bu büyük başarı, Kayseri'nin, kayak ve dağ turizmi alanında ne denli önemli bir merkez haline geldiğini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Yeni sezonda, daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedeflediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Erciyes'imiz turizmdeki gelişimini konaklama alanında da sürdürüyor. Şu an 15 oteli bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde, bu sezon 2 yeni otel daha faaliyete geçecek ve toplamda 17 otel olacak. Yatak kapasitesi 3 bin 200'e ulaşacak. Ayrıca, bölgedeki 3 otelin inşaatı devam ediyor ve bu yatırımların tamamlanmasıyla Erciyes, Kayseri'nin kış turizmindeki cazibe merkezlerinden biri haline gelecek" diye konuştu.

Suni karlama sistemi ile Erciyes kışa hazırlanıyor

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in sadece mekanik tesisleri ve kayak pistleriyle değil, aynı zamanda suni kar üretme sistemleriyle de dikkat çektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Erciyes A.Ş., kayak pistlerini karla kaplama çalışmalarına başladı. Bu yıl, 154 suni kar makinesi saatte 3 bin 880 metreküp kar üretiyor. Şu ana kadar sadece 2 günde toplam 21 bin 913 metreküp kar üretildi. Kar ezme araçları da üretilen karları dağıtırken, pistlerin yüzde 60'ı suni karlama ile katlanıyor. Tüm Türkiye'nin kış turizmi için stratejik bir merkez haline gelen Erciyes, ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınacak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi, sadece Kayseri'miz için değil, tüm Türkiye için önemli bir değer. Yeni sezon tüm kayak severlere heyecan verici bir tatil imkanı sunacak. Erciyes, kayakçılar ve doğa severler için her zamankinden daha çekici bir destinasyon olacak" diye sözlerini sonlandırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

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