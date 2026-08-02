Erciyes'te Teleferik ile Kahvaltı Keyfi - Son Dakika
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Erciyes'te Teleferik ile Kahvaltı Keyfi

Erciyes\'te Teleferik ile Kahvaltı Keyfi
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H2650 Cafe, 2636 metre rakımda teleferikte 35 çeşit kahvaltı sunuyor. Erciyes'in manzarası eşliğinde.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes'te hizmet veren H2650 Cafe ve Restoran, misafirlerine 2636 metre rakımda teleferik içerisinde manzaralı kahvaltı hizmeti veriyor.

Türkiye'nin en yüksek 5. ve İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı'nın Hacılar Kapı bölgesinde hizmet veren H2650 Cafe ve Restoran, misafirlerine teleferikte 35 çeşit ile kahvaltı hizmeti vermeye devam ediyor. Misafirler isterlerse restoranda cam teraslarda kahvaltılarını yaparken, isterlerse de kapalı teleferik içerisinde kurulan masada bol çeşitli kahvaltısı ile manzaranın keyfini çıkarıyor. Hizmetleri ile ilgili bilgiler veren işletme sorumlusu Pakize Yıldırım, "Normalde kış turizminin merkezi olarak bilinen Erciyes'imizde yazın da aynı şekilde hizmet vermekteyiz gelen misafirlerimize. Gurbetçilerimize ve gelen misafirlerimize özellikle teleferikte kahvaltı keyfi sunuyoruz. Müşterilerimize sonsuz hizmet veriyoruz. Erciyes'in eteklerinde, kapalı teleferiğimizde süre sıkıntısı olmamak kaydıyla gelen misafirlerimiz 35 çeşit serpme kahvaltımızla beraber güzel anlar geçiriyor. Erciyes'in manzarasını seyrederek Hacılar Kapı'da doyasıya gün geçiriyor. Biz burada sadece kışın değil yazın da hizmet vermekteyiz. Hacılar Kapı'da yapay gölümüzle, manzaramızla, doğa keyfiyle beraber kahvaltımızı verip restoranımızda kahvemizle çayımızla beraber hizmet vermekteyiz. Bu güzelliğin, bu doğanın keyfini almak için bütün misafirlerimizi Erciyes'e Hacılar Kapı'ya bekliyoruz" dedi.

Eşi ile birlikte Konya'dan gelen Cihan Ayan ise, "Buraya eşimle beraber Konya'dan geliyorum. Burada teleferikte kahvaltı hizmeti verildiğini duyduk ve bunu deneyimlemek istedik. Şu an Kayseri'nin en yüksek noktasında harika bir kahvaltı deneyimliyoruz. Kesinlikle herkesin burayı denemesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes'te Teleferik ile Kahvaltı Keyfi - Son Dakika

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