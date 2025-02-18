Erciyes'te Uluslararası Kar Heykel Festivali Başladı - Son Dakika
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Erciyes'te Uluslararası Kar Heykel Festivali Başladı

Erciyes\'te Uluslararası Kar Heykel Festivali Başladı

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Erciyes Uluslararası Kar Heykel Festival ve Sempozyumu'nda, yurt içi ve yurtdışından gelen sanatçılar kar heykelleri yaparak kışın güzelliklerini sergiliyor.

18.02.2025 15:27  Güncelleme: 15:36
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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan Erciyes Uluslararası Kar Heykel Festival ve Sempozyumu'nda kar kütleleri sanatçıların elinde şekillenecek.

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Erciyes Uluslararası Kar Heykel Festival ve Sempozyumu'na Türkiye'den ve yurt dışından katılan sanatçılar, kar kütlelerini işleyerek sanata dönüştürecek. Ortaya çıkarılan eserler de hafta sonu merkeze gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yaptıkları sanat eserleri ile zorlukları sevgiye dönüştürdüklerini söyleyen Sanatçı Ali Akargül, "Erciyes'te Kar Festivali'ne katıldık. Bu da valilik, belediye ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenen bir festival. Burada ülkemizden ve yurt dışından kar heykeltıraşları ve sanatçılar var. Onlarla beraber burada 11 kar bloğunu işleyerek animal yani hayvan figürleri çalışıyoruz. Bu blok da benim bloğum ve burada da çalışmama devam ediyorum. 2 baykuş ve arka tarafına da fil çalışacağım. Bu üçünü bitirip Cumartesi ve Pazar günü için hazır hale getireceğiz. Halkımızın ve Erciyes'e gelen kayak severlerimizin huzurlarında sergileyeceğiz. Sabah havada bayağı bir tipi vardı. Şu an biraz yumuşadı. Yarın kar yağışı olacak. Hava şartları işi zorlaştırıyor ama biz burada çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz. O yüzden çok da üşümüyoruz ama kar çalışması zor. Karın çok çeşitli halleri var. Toz kar oluyor, buz kar oluyor, yumuşak kar oluyor, içerisinden buz çıkıyor. Karın birçok çeşidi var bu anlamda. O yüzden bizi zorluyor. Tabii sanat için olduğundan bunlar bize zorluk olarak dönmüyor. Buradaki soğuğu, çalışmanın zorluğu bize çok görünmez. Bize rahatlık ve mutluluk verir. Çalışmalarımızdan zevk alıyoruz. Sevgiyle yapıyoruz. Zorlukları bertaraf ediyoruz" dedi.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da yapılan etkinliklerle Erciyes'i dünyaya tanıttıklarını söyleyerek, "Erciyes, bildiğiniz üzere uluslararası faaliyetlerle adından söz ettiriyor. Yakın zamanda Snowcross Dünya Kupası'nın lansmanını yaptık. 15 Mart'ta onu yapacağız. Her hafta sonu düzenlediğimiz farklı aktiviteler var. Bu zamana kadar yaptığımız bütün uluslararası çalışmalarla Erciyes'imizi, Kayserimizi ve dolayısıyla Türkiye'mizi tanıtıyoruz. Bu etkinliklerden biri de yine Erciyes Uluslararası Kar Heykel Festival ve Sempozyumu. Burada yurt dışından gelen sanatçılarımıza kar küplerimizi hazırladık. Onlar da maharetli elleri ile bunlara şekil verecekler. Güzel figürler ortaya çıkaracaklar ve hafta sonunda hep birlikte izlemiş olacağız. Bir hafta boyunca sürüyor. Şu anda çalışmalarını sahada devam ettiriyorlar ve hepsinin ekibi var. Dediğim gibi yurt dışından gelen sanatçılar, heykeltıraşlar güzel bir çalışma yapıyorlar. Hep birlikte izleyeceğiz. Bu sayede de tabii ki Erciyes'in adını dünyaya duyurmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes'te Uluslararası Kar Heykel Festivali Başladı - Son Dakika

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