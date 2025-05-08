Erciyes Üniversitesi \'Evim Kampüs\'25 Bahar Buluşması Etkinliği Düzenledi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımları ile 'Evim Kampüs'25 Bahar Buluşması' etkinliği düzenlendi.

Marianne Molu Amfi'de gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından konser ile Kafkas Dans gösterisi gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan; etkinliği düzenlemekteki amaçlarının akademisyenler ve öğrenci kulüpleri ile bir araya gelmek olduğunu belirterek, "Erciyes Üniversitesi aldığı akademik başarıların yanında, öğrencilerinin isteklerini yerine getirmek amacıyla birçok organizasyon düzenlemektedir. Evim Kampüs etkinliğimizde bunlardan birisidir. Evim Kampüs, çeşitli organizasyonlar 2022 yılından beri devam etmektedir. Ben bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan ve davetliler öğrenciler tarafından kurulan stantları ziyaret ederek, kulüp çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Öğrencilere yemek ikramında bulunulduğu etkinlikte, 2 gün boyunca öğrenci kulüpleri tarafından bir dizi etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek. - KAYSERİ