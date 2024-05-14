Erciyes Üniversitesi, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda Türkiye'de 13. sırada - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda Türkiye'de 13. sırada

Erciyes Üniversitesi, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması\'nda Türkiye\'de 13. sırada

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'na göre, Erciyes Üniversitesi dünya genelinde 401-500 bandında yer alarak Türkiye'de 13. sırada ve devlet üniversiteleri arasında 5. sırada yer aldı.

14.05.2024 17:16
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Saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması açıklandı.

Dünya genelinde 50 yaşından genç olan üniversitelerin değerlendirdiği sıralamada üniversiteler Araştırma Kalitesi (%30), Öğretim (%29,5), Araştırma Çevresi (%29), Uluslararası Görünürlük (%7,5) ve Endüstri (%4) olmak üzere 5 ana başlıkta derecelendirildi.

Geçen yıl Türkiye'den 47 üniversitenin yer aldığı Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'na bu yıl Türkiye'den 58 üniversite yer aldı. Sıralama sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) dünya üniversiteleri arasında 401-500 bandında, Türkiye üniversiteleri arasında 13. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda Türkiye'de 13. sırada - Son Dakika

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