ERÜ'de 15 Temmuz'da yaşananlar anlatıldı - Son Dakika
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ERÜ'de 15 Temmuz'da yaşananlar anlatıldı

ERÜ\'de 15 Temmuz\'da yaşananlar anlatıldı
14.07.2026 16:50  Güncelleme: 16:52
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Erciyes Üniversitesi'nde Sosyokültürel Açıdan 15 Temmuz ve Felsefi Okuması konulu konferans düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 15 Temmuz şehitlerini anarak milletin birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Erciyes Üniversitesi'nde Sosyokültürel Açıdan 15 Temmuz ve Felsefi Okuması Konferansı düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Altun; "Bu günü sadece 15 Temmuz haftasında değil, bu günü hep hatırlatmaya gençlerimizin bilinçli olmaları içinde elimizden gelen her türlü destek ve çalışmalara devam ediyoruz. 15 Temmuz'da yaşanan bu süreçte 253 şehidimiz var, Rabbim onlara rahmet eylesin. Bu süreçlerde bizler Türk Milleti olarak tarihe baktığınızda, özgürlük kavramı olduğunda bu konudaki hassasiyetimiz ve kırmızı çizgimiz çok nettir. Biz bu istikamette ülkemizi her türlü olumsuzluklara karşı savunmada bir yumak olmayı bilen bir milletiz. Bu milletin de torunları olarak bu bilinç uğrunda çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar, 15 Temmuz gecesi yaşanılanları anlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Politika, Kayseri, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERÜ'de 15 Temmuz'da yaşananlar anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERÜ'de 15 Temmuz'da yaşananlar anlatıldı - Son Dakika
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