Erciyes Üniversitesi'nde '30 Mart Sıfır Atık Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'nde '30 Mart Sıfır Atık Günü' etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi\'nde \'30 Mart Sıfır Atık Günü\' etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÇEVREM) ile Çevre ve Sıfır Atık Kulübü tarafından düzenlenen '30 Mart Sıfır Atık Günü' adlı etkinlik, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleşti. Etkinlikte çocuklarda sıfır atık bilincinin oluşturulması ve atıkların değerlendirilerek yeniden kullanıma kazandırılması konuları ele alındı.

28.03.2024 09:58
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÇEVREM) ile Çevre ve Sıfır Atık Kulübü tarafından düzenlenen '30 Mart Sıfır Atık Günü' adlı etkinlik, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleşti.

Etkinlik, "Ben Anadolu'yum" adlı kısa film gösterimi ile başladı. Dünyada kaynakların sınırsız olmadığına işaret eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bu kaynakların ekonomik kullanımının ve israf edilmemesinin esas olduğunu belirterek, "Bu programlar vesilesiyle çocuklarda sıfır atık bilincinin oluşturulması çok önemli. Çünkü çocuklarımızın bundan sonraki süreçlerde maruz kalacağı şartları hafifletebilmemiz için bu bilinç içerisinde yetişmeleri, bu süreçlerin tanımlanması açısından çok kıymetli olacaktır" dedi.

Programın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, "Ülkemizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu bu konudaki etkin projeler bu alana çok ciddi dikkati çekmektedir. Biz Erciyes Üniversitesi olarak özellikle GreenMetric değerlendirmesinde gerek dünyada gerekse Ülkemizde ciddi seviyelerde yer alıyoruz. Bu alanda dünyada 85. sırada ve Ülkemizde 3. sırada olmamız, bunun önemli bir göstergesi. Sürdürülebilir olmak, yeşil olmak, atıkların değerlendirilerek yeniden kullanıma kazandırılması bence çok kıymetli detaylardır. Ben bu süreçte dikkat çekici programların daha da artırılmasından yanayım" şeklinde konuştu.

Program, plastik atıklarla ilgili hazırlanan kısa film gösterimi ile devam etti.

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, 2017 yılında Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan bu anlamlı günün Ülkemizin doğasına ve ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkati çekerek, sıfır atığın; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlandığını ifade etti.

ERÇEVREM Müdürü Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur, Dünya Sıfır Atık Günü etkinliğine katılımları için misafirlere teşekkür ederek, Erciyes Üniversitesi olarak sıfır atık yolculuğuna 2018 yılında Prof. Dr. Oktay Özkan ile başladıklarını ve bu kapsamda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yolculuğa başladıktan sonra bunun meyvelerini şimdilerde almaya başladıklarını belirten Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur, "Kendimizi bu yolda sürekli geliştiriyoruz. Kaynakların etkin kullanımı ve israfın önüne geçilmesi açısından sıfır atık felsefesi oldukça önemli. Dünya Sıfır Atık Günü'nün bu yıl 2.'sinin kutlanmasının en büyük etkenlerinden biri de Ülkemizin Birleşmiş Milletler ile yaptığı yoğun faaliyetler sonucudur. 30 Mart Sıfır Atık Günü'nün ilan edilmesinde Ülkemizin çok büyük katkıları var. Bu düşüncede bizim için daha kıymetli bir gün" dedi.

Daha sonra Turizm Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ülker "Mutfakta Sıfır Atık", Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Selman Sevindik "Mimarlıkta Döngüsel Ekonomisi", ERÇEVREM Öğr. Gör. Berna Akın ise "Üniversitemizin Sıfır Atık Yolculuğu" konulu sunum yaptı.

Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı defile ise katılımcılardan büyük alkış aldı.

Etkinlik; Rektör Prof. Dr. Altun ve Rektör Yardımcısı Oktay Özkan'ın davetlilerle birlikte atıklardan geri dönüşüm temalı sergiyi gezmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi'nde '30 Mart Sıfır Atık Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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