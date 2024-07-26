Erciyes Üniversitesi, Tercih Danışmanlığı Günlerinde Aday Öğrencilere Destek Veriyor - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi, Tercih Danışmanlığı Günlerinde Aday Öğrencilere Destek Veriyor

Erciyes Üniversitesi, Tercih Danışmanlığı Günlerinde Aday Öğrencilere Destek Veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen 'Tercih Danışmanlığı' günleri kapsamında Erciyes Üniversitesi, tercih yapacak aday öğrencilere danışmanlık desteği sunuyor. ERÜ tarafından açılan stantta, tercih sürecinde üniversite ve bölümler hakkında bilgi veriliyor ve sorular yanıtlanıyor.

26.07.2024 08:13  Güncelleme: 08:15
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "Tercih Danışmanlığı" günleri kapsamında stant açan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tercih yapacak aday öğrencilere danışmanlık desteği sunuyor.

10: 00-17: 00 saatleri arasında Hunat Hatun Medresesi'nde ERÜ tarafından YKS tercih döneminde tercih yapacak aday öğrencilere destek olmak amacıyla çeşitli bilgiler veriliyor. 25 Temmuz -2 Ağustos tarihleri arasında kurduğu stant ile aday öğrencilere danışmanlık desteği veren ERÜ, ayrıca tercih sürecinde üniversite ve bölümler ile ilgili her türlü bilgi desteği ile adayların merak ettiği soruları yanıtlıyor.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencileri tercih yapmadan önde ERÜ standına davet ederek, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden birisi olan ERÜ'nün fakülte ve bölümleri hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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