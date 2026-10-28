Erciyes Üniversitesi, TYÇ logo hakkı alan 30 üniversite içinde ilk 20'ye girdi. - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi, TYÇ logo hakkı alan 30 üniversite içinde ilk 20'ye girdi.

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Erciyes Üniversitesi, TYÇ logo hakkı alan 30 üniversite içinde ilk 20\'ye girdi.
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Erciyes Üniversitesi, Ankara'da düzenlenen toplantıda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından TYÇ logo kullanım hakkı verilen 30 üniversite arasında ilk 20'ye girdi. TYÇ logo hakkı, Rektör Fatih Altun'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından takdim edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), yükseköğretim programlarında kalite ve tanınırlığın uluslararası göstergesi olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logo kullanım hakkı alanında Türkiye'de ilk 20 üniversite arasına girdi.

Yükseköğretimde Yeterlilik ve Tanınırlık, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logo Kullanım Hakkı Buluşması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımı Ankara'da gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, kalite güvencesi süreçlerini tamamlayan 30 üniversiteye TYÇ logosu kullanım hakkı verildi. ERÜ, TYÇ logosu kullanım hakkı verilen ilk 20 üniversite arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

TYÇ logosu kullanım hakkı ödülü, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA
Vedat IşıkhanErciyesRektörAnkaraGüncelEğitimYerelSon Dakika

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