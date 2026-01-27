Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in Cenazesi Toprağa Verildi

(EDİRNE) - Edirne'de vefat eden 19. ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in (71) cenazesi toprağa verildi.

Kesebir için önce Uzunköprü Kaymakamlığı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Kesebir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kesebir'in cenazesi törenin ardından Büyük Şehsuvarbey Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığına defnedildi.