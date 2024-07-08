Erdek'te Kapıdağ Mor Soğanı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Erdek'te Kapıdağ Mor Soğanı Hasadı Başladı

Erdek\'te Kapıdağ Mor Soğanı Hasadı Başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Coğrafi İşareti bulunan Kapıdağ Mor Soğanı, temmuz ayı itibariyle hasadı başlayarak tezgahlarda yerini almaya başladı. Bu yıl hava koşulları sebebiyle rekoltenin düşük olması beklenen mor soğan, fiyatında artış yaşanmasına neden oldu. Erdek'in Aşağı Yapıcı köyünde 10 yıldır pazar tezgahı açan Kemal Yolyapan, mor soğanın bir bağını 130 TL'den satışa sunuyor.

08.07.2024 14:43
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Balıkesir'in Erdek İlçesinde, Coğrafi İşareti bulunan 'Kapıdağ Mor Soğanı', temmuz ayı itibariyle hasadı başlayarak tezgahlarda yerini almaya başladı. Nisan ayında tohumları toprakla buluşan bu özel mor soğanlar, 2024 yılı hasat döneminde yine sofraları renklendirecek.

Genel olarak, Ballıpınar, Ormanlı kırsalında yoğun olarak yetiştirilen "Coğrafi İşaret"i bulunan Kapıdağ mor soğanında bu yıl hava koşulları sebebiyle rekoltenin düşük olması bekleniyor. Erdek'in Aşağı Yapıcı köyünde 10 yıldır pazar tezgahı açan Kemal Yolyapan, mor soğanın bir bağını 130 TL'den satışa sunuyor. Mor soğan aynı zamanda "balık soğanı" olarak da tanınıyor. Yolyapan, 10 yıldır işlettiği manav tezgahında Kapıdağ Mor Soğanı'nı satışa sunuyor. Geçen yıllara göre fiyatında artış yaşanan mor soğan, bu yıl kilosu 35 TL'den bir bağı ise 130 TL'den satılıyor. Yolyapan, bu yılki düşük rekolte beklentilerini, nisan ayında yaşanan şiddetli yağışların Ballıpınar, Ormanlı, Kestaneli ve Şahinburgaz kırsallarını etkilemesine bağlıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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