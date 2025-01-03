Erdem Koleji'nde Katamino Yarışması - Son Dakika
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Erdem Koleji'nde Katamino Yarışması

Erdem Koleji\'nde Katamino Yarışması

Erdem Koleji, ilkokul öğrencileri için Katamino Yarışması düzenleyerek analitik düşünmeyi destekledi.

03.01.2025 16:52
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Erdem Koleji, İlkokullar Arası Katamino Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

Gaziantep'in eğitimine değer katma misyonuyla hareket eden Erdem Koleji, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Gaziantep genelindeki ilkokul öğrencilerine yönelik İlkokullar Arası Katamino Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Şehrin dört bir yanından gelen öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini sergilediği yarışma büyük beğeni topladı.

Erdem Koleji'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Gaziantep'teki tüm ilkokul öğrencileri için bir buluşma noktası oldu. Yarışmacılar, Katamino'nun eğlenceli ve öğretici dünyasında yeteneklerini sergilerken, aileler ve eğitimciler de bu heyecanı paylaşarak çocukların başarılarına tanıklık etti. Etkinlik, strateji geliştirme ve hızlı karar verme becerilerinin ön plana çıktığı keyifli bir rekabet ortamı sundu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, "Gaziantep'teki öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu organizasyon, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda öğrencilerimizin geliştiriciliklerin, analitik düşünme becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmeleri için bir fırsattır. Gaziantep genelindeki okullarla bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonucunda Nursel Cavit Karslıgil İlkokulu'ndan Aybüke Dönmez birincilik ödülünü kazanarak hem okulunu hem de ailesini gururlandırdı. Dereceye giren diğer öğrenciler de özel hediyelerle ödüllendirilirken, tüm katılımcılara sertifikalar takdim edildi. Veliler ve öğretmenler, bu tür etkinliklerin çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını belirterek Erdem Koleji'ne teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdem Koleji'nde Katamino Yarışması - Son Dakika

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