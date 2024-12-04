Erdemli Üretici Domatesleriyle Gurur Duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erdemli Üretici Domatesleriyle Gurur Duyuyor

Erdemli Üretici Domatesleriyle Gurur Duyuyor

Tuncay Özdemir, 3 ton domatesi evinin terasında sergileyerek emeğinin keyfini çıkarıyor.

04.12.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de bir üretici, binbir emekle ekip büyüterek hasat ettiği domateslerini hemen satmaya kıyamadı, 3 ton domatesi yayla evinin terasına kurduğu alana taşıdı. Üretici Tuncay Özdemir, "Ürettiğim ürünü yanımda gece gündüz görmekten gurur duyuyorum, keyif veriyor bana. Yetiştirirken bu kadar keyif alamıyordum" dedi.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de açıkta üretilen güz domatesinde hasat sonuna gelindi. Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi'nde domates üretimi yapan Tuncay Özdemir de son hasadını yaptı. Özdemir, hasat ettiği yaklaşık 3 ton domatesi için yayla evinin terasına özel bir mekan hazırladı. Televizyonunu izlediği, arkadaşlarıyla vakit geçirdiği alana tonlarca domatesini yerleştiren Özdemir, hemen satmaya kıyamadığını ve emeğini izlemek istediği için böyle bir yöntem bulduğunu söyledi.

"Domateslerimi gördükçe de gurur duyuyorum"

Karayakup Mahallesi'nde çiftçilik yaptığını belirten Tuncay Özdemir, bu sene iyi bir sezon geçtiğini, herkesin yüzü güldüğünü ve kimsenin emeğinin boşa gitmediğini dile getirdi.

Kendisinin de bahçe evinde kaldığını aktaran Özdemir, "Akşam olduğu zaman çayımı demliyorum, arkadaşlarım yanıma geliyor, domateslerimi gördükçe de gurur duyuyorum. Oturduğun zaman domateslerin içerisindesin. Sağına, soluna bakıyorsun her türlü için ferahlıyor. Yaptığım işten zevk alıyorum. Bazen bunu da ben mi ürettim diye söylüyorum. Köyde kimse terasında oturduğu yerde böyle domates koymaz, yapmaz da. Ürettiğim ürünü yanımda gece gündüz görmekten gurur duyuyorum, keyif veriyor bana. Yetiştirirken bu kadar keyif alamıyorum ama şu anda gurur duyuyorum, keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Mustafa Yıldız ise mahalle sakinlerinden Tuncay Özdemir'in evini sera haline getirdiğini görünce kendisinin de şok olduğunu belirterek, mutluluktan gözlerinin dolduğunu söyledi. Kendisinin de şaşırdığına dikkat çeken Yıldız, fikrin güzel olduğunu, diğer üreticilerin de yapmasını tavsiye ettiklerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, 3-sayfa, Ekonomi, Erdemli, mersin, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdemli Üretici Domatesleriyle Gurur Duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:36:55. #1.11#
SON DAKİKA: Erdemli Üretici Domatesleriyle Gurur Duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.