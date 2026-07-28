Erdoğan: Kerkük'te TP ortaklığı tarihi adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Erdoğan: Kerkük'te TP ortaklığı tarihi adım - Son Dakika
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı