Erdoğan Kırgızistan'da, Vekalet Yılmaz'da
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgız Cumhuriyeti’ne ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız Cumhuriyeti'ne ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyetine ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Erdoğan Kırgızistan'da, Vekalet Yılmaz'da - Son Dakika