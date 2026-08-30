Erdoğan: KKTC'de alabora olan gemide 7 can kaybı, 237 kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (KKTC Girne’de alabora olan gemi) Çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken, maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (KKTC Girne'de alabora olan gemi) Çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken, maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Erdoğan: KKTC'de alabora olan gemide 7 can kaybı, 237 kurtarıldı - Son Dakika