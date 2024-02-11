Ereğli'deki çiftçiler süt fiyatlarındaki iyileştirme sözü üzerine protestoyu erteledi - Son Dakika
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Yerel

Ereğli'deki çiftçiler süt fiyatlarındaki iyileştirme sözü üzerine protestoyu erteledi

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt fiyatlarının girdi maliyetleri karşısında yetersiz kalmasından dolayı protesto hazırlığı yapan çiftçiler, yetkililerle yaptıkları görüşmede fiyatlarda iyileştirme sözü alınca, düzenleyecekleri protestoyu ileri bir tarihe erteledi. Çiftçiler, gelecek hafta yapılacak açıklamayı bekleyeceklerini ve istedikleri fiyat gelmezse protestoyu tekrar düzenleyeceklerini belirtti.

11.02.2024 11:43
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TANER ÖZAY

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt fiyatlarının girdi maliyetleri karşısında yetersiz kalmasından dolayı protesto hazırlığı yapan çiftçiler, yetkililerle yaptıkları görüşmede fiyatlarda iyileştirme sözü alınca, düzenleyecekleri protestoyu ileri bir tarihe erteledi. Görüşme sonrası açıklama yapan çiftçiler, "Şu an bir eylem yaparsak, bu süreci baltalamak olur. Bugün yapacağımız bu eylemi gelecek zamanda bir güne erteliyoruz" dedi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftçiler, süt fiyatlarının girdi maliyetleri karşısında yetersiz kalmasından dolayı protesto kararı aldı. Protestodan önce yetkililerle yaptıkları görüşmede süt fiyatlarının iyileştirilmesine yönelik söz alan çiftçiler, eylemi ileri bir tarihe erteledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan çiftçiler, şunları söyledi:

"Arkadaşlar resmi kurum ve bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler sonucunda gelecek hafta bugünlerde süt ile ilgili iyi bir fiyat açıklaması yapılacak. Bu üreticiyi memnun edecek bir fiyat olacak. Şu an bir eylem yaparsak, bu süreci baltalamak olur. Bugün yapacağımız bu eylemi gelecek zamanda bir güne erteliyoruz.

O yüzden şimdi yapacağımız bu protesto, açıklanacak olan bu süt fiyatını aksi bir tesir yapacağı için bugünkü bu eylemi erteliyoruz. İstediğimiz fiyat gelmezse yine biz üst düzey yetkililerden gereken sözü aldık. Yani eğer istediğimiz bir fiyat gelmezse önümüzdeki günlerde yine bunu görüşüp yapacağımız protestoyu tekrardan yapacağız. Şu an hiçbir şeye gerek yok. Her şeyi hazırladık, uğraştık ama süreci size de anlattım. İstediğimiz fiyat ne? 16 buçuk lira ve üzeri. Çobanından tutun girdi maliyetlerine kadar her şeyi yetkililere söyledik. Sadece yemle girdi maliyetleri belirlenmiyor. Burada mazotu, işçisi ve samanı var. Hiç kimse aksi bir şey konuşmasın haftaya bir daha burada görüşelim."

Ereğli\'deki çiftçiler süt fiyatlarındaki iyileştirme sözü üzerine protestoyu erteledi
Kaynak: ANKA

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