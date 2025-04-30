Erenler Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek: Kantin Kart Projesi - Son Dakika
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Erenler Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek: Kantin Kart Projesi

Erenler Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek: Kantin Kart Projesi

Sakarya Erenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 'Kantin Kart' projesini hayata geçirdi. İlk etapta 300 öğrenciye destek veren proje, ilköğretim okullarında öğrencilere günlük kantin alışverişi imkanı sunuyor. Hedef 1.500 öğrenciye ulaşmak.

30.04.2025 12:55  Güncelleme: 12:59
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Sakarya'da Erenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilk etapta 300 öğrenciye hitap eden "Kantin Kart" projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul kantinlerinde istediklerini yiyebilme fırsatı sunuyor. Hedeflerinin bin 500 öğrenciye ulaşmak olduğunu belirten Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Şu anda ilköğretim okullarımızdaki öğrencilerimize hitap ediyoruz. Kantin Kartımızda belediyemizin logosu dahi yoktur. Çocuklarımızın yararlanması, bireysel gelişmelerinin ve geleceğe güzel bir şekilde hazırlamanın temini için yapılan bir çalışmadır" dedi.

Dar gelirli ailelerin çocuklarına günlük kantinden alışveriş desteği sağlamak adına Erenler Belediyesi tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesinde hem öğrencilerin beslenme ihtiyacı karşılanıyor hem de aile bütçelerine destek sağlanıyor. Yeni hayata geçirilen "Kantin Kart" projesi 300 öğrenciye destek veriyor. Belediye Başkanı Şenol Dinç'in öncülüğünde hayata geçirilen proje, ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenen günlük limitlerle okul kantinlerinden alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Erenler Belediyesi, Erenler Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortak yürütülen projeyle bin 500 öğrenciye ulaşılmak isteniyor.

"Hazırlanan kart, öğrenciye rencide olmayacak şekilde teslim ediliyor"

Projenin uygulandığı pilot okul olan Erenler İlkokulu'nda kantin işletmeciliği yapan İbrahim Demir, "Erenler Belediyesi'nin Sosyal İşler Müdürlüğündeki ilgili birimler, ihtiyaç sahibi öğrenciler ile ilgili araştırma yapıyor. Çocuğun ismini veriyorlar, biz de kartı hazırladıktan sonra okul yönetimine, onlar da öğrencinin sınıfındaki öğretmene ulaştırıyor. Hazırlanan kart, öğrenciye rencide olmayacak şekilde teslim ediliyor" dedi.

"Sakarya'da bu Kantin Kart projesine geçen tek belediye biziz"

Proje hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ise, "Kantin Kart, seçim öncesinde uygulamaya koyacağımız projelerimizden bir tanesiydi. Ülkemizin ve Erenler'imizin ekonomik durumlarına göre dezavantajlı ailelerimizi tespit ediyoruz. Bu ailelerimiz, çocuklarına harçlık veremeyenlerden oluşuyor. Pilot okulumuzdan başladık ve bin 500 öğrenci hedefimiz var. Şu anda 300 öğrencideyiz. Direkt olarak ailelerin hesap numaralarına para göndermiyoruz. Sadece proje çerçevesinde yazılım sahibi olan kantinlerimizde uygulanan kartlara para transferi yapıyoruz. Şu anda ilköğretim okullarımızdaki öğrencilerimize hitap ediyoruz. Kantin Kartımızda belediyemizin logosu dahi yoktur. Bu öğrencileri tespitini hem Kaymakamlık hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarla yürütüyoruz. Belki Sakarya'da bu Kantin Kart projesine geçen tek belediye biziz. Marmara bölgesinde sayılı, Türkiye'de de yapan belediyelerimiz vardır" diye konuştu.

"Çocuklarımızın geleceğe güzel bir şekilde hazırlanmanın temini için yapılan bir çalışmadır"

Dinç, projenin başarılı şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekerek, "Bu bizim için güzel bir çalışma ve bunun devamını da getireceğiz. Bunları yaparken reklam olsun, farklı bir boyutta olalım diye değil tamamen çocuklarımızın yararlanması, bireysel gelişmelerinin ve geleceğe güzel bir şekilde hazırlamanın temini için yapılan bir çalışmadır. Şartlı bağış şeklinde bir hesap açtık. Vatandaşlarımızın, hayır sahiplerinin ve iş insanlarının da bize olan katkılarıyla, hesapta biriken paralarla birlikte bu projeyi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek: Kantin Kart Projesi - Son Dakika

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