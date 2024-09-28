Erenler\'de Çocuk Şenlikleri Devam Ediyor

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Erenler Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan ve çocukların vazgeçilmezi olan 'Mahallemde Şenlik Var' programı Küpçüler Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen etkinlik ile devam etti.

Erenler Belediyesi çocuklara yönelik çalışma ve etkinliklere devam ediyor. Her yaştan vatandaşa yönelik etkinliklerin gerçekleştiği Erenler'de çocuk şenliği programları Küpçüler Ortaokulu bahçesinde devam etti. Çocuklar şişme oyun grupları ve animatörlerin bulunduğu programda gönüllerinde zaman geçirdi. 'Mahallemde Şenlik Var' programları kapsamında Küpçüler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen çocuk şenliğinde çocuklar ile buluşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Kıymetli evlatlarımız, çocuklarımız için etkinliklerimize devam ediyoruz. En kıymetlilerimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA