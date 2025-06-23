Erfelek\'te Heyelan Mağdurları Yetkililere Sesleniyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Çayırköyü Dede Mahallesi'nde 4 ay önce meydana gelen heyelanın etkileri devam ediyor. Heyelanla birlikte ulaşımın zorlaştığını belirtenmahalle sakiniEthem Özdemir, "Yaklaşık 4 aydan bu yana yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz ama duyuramıyoruz. Benim annem 80 yaşında. Astım, bronşit hastası. Haftanın 3 günü hastaneye getiriyorum. Buradan sırtıma geçiriyorum bu kadını. 4 tane çocuğum var. Okula gidiyorlar. Ulaşım sıkıntısı var" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Çayırköyü Dede Mahallesi'nde 4 ay önce meydana gelen heyelanın etkileri devam ediyor. Heyelanla birlikte yola kayan toprak ve çamur, ulaşımı güçleştirdi. Önceki gün ot biçiminden dönen bir traktör, bu noktada çamura saplanırken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla traktörü kurtardı ve yetkililere yolun bir an önce onarılması çağrısında bulundu. Köy halkı, özellikle yağışlı günlerde yolun tamamen ulaşıma kapandığını belirtiyor.

"Buradan sırtımda geçiriyorum bu kadını"

Sinop'un Erfelek ilçesi Çayırköyü Dede Mahallesi'nde yaşayan Ethem Özdemir, şöyle konuştu:

"Burası, Sinop ili Erfelek ilçesi Çayırköyü Dede Mahallesi. Burada Ramazan ayının ortalarında bir heyelan oldu. Yolumuz kapalı, içme sularımız yok. Yaklaşık 4 aydan bu yana yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz ama duyuramıyoruz. Benim annem 80 yaşında. Astım, bronşit hastası. Haftanın 3 günü hastaneye getiriyorum. Buradan sırtımda geçiriyorum bu kadını. 4 tane çocuğum var. Okula gidiyorlar. Ulaşım sıkıntısı var. Dün, buraya arkadaşı getirdik. Sağ olsun, hayvanlarımın kışlık otunu biçiverecekti. Arkadaşımın traktörü geldi ve batağa saplandı kaldı. Bu arkadaşımız maddi, manevi mağdur durumda. Bu traktörün masrafı var. Bunun masrafı kime ait olacak? Burada amcamın evi var. Burada bu evde belki de 500 bin liraya yakın masraf var. Bu adamın ahırı gitti, samanlığı gitti ev kullanılamaz hale geldi. Burada heyelan oldu. Kaymakamlık, özel idare, köy muhtarı hiç kimse ilgilenmiyor. Ben devletten çare bekliyorum, sesimi duyurmak istiyorum."