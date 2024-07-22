Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi - Son Dakika
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Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi

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Erzincan'da düzenlenen ve 3 gün süren Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Festivalde yamaç paraşütü, motocross, su sporları, okçuluk, kaya tırmanışı ve atıcılık gibi birçok spor dalında gösteriler ve yarışmalar düzenlendi. Etkinliklerde sanatçılar da konser verdi. Ergan Dağı, farklı aktivitelerle Türkiye'ye ve uluslararası platformlara kazandırılmaya devam edecek.

22.07.2024 07:55
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Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi

ERZİNCAN - Yıldızı her geçen yıl daha da parlayan Erzincan'daki Ergan Dağı'nda düzenlenen ve 3 gün süren Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Adrenalin tutkunları doyasıya stres attı.

3 gün süren festivalde yamaç paraşütü hedef yarışması, motocross yarışları, Ardıçlı göl üzerinde su sporları, okçuluk, kaya tırmanışı ve atıcılık gibi spor dallarında gösteriler ve yarışmalar düzenlendi. 'Çadırını kap gel' sloganıyla Erzincan Valiliği, Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivalin birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Yamaç paraşütü gösterisi, motocross yarışları, kaya tırmanışı, atıcılık alanlarında müsabakalar düzenlenen etkinliklerinde sanatçılar konser verdi.

Ekstrem sporcusu İhsan Bayık, "Ergan Dağımızı genellikle kış aylarında Türkiye'nin en uzun pisti, Avrupa'nın da en uzun 3 pistinden biri olarak, 3256 rakımdan gondol mevkii ye indiğimizde 17 kilometre uzunluğuyla biliyorduk. Fakat Erzincan Valiliğimizin başlatmış olduğu bu etkinliklerle Ergan Dağında yamaç paraşütü yarışları, motocross yarışları, su sporları ve kamp konaklama gibi 3 günlük bir organizasyon gerçekleştirildi. Şu anda Türkiye'de bu etkinliği yapan ilk ve tek kayak merkeziyiz. Erzincan'da Ergan Dağında farklılıkları konuşturuyoruz. 2024- 2025 kış sezonunda yine Türkiye'de tek olan farklı aktivite, sporlar olacak. Dağların arka yüzünde ezilmemiş karlarda hem yurt içi hem yurt dışından misafirlere kayak deneyimi yaşatacağız. Konum itibariyle Erzincan Ergan çok güzel bir kar yapısına sahip ve sezonun neredeyse 3 ayı tamamen karla kaplı bir dağ. Son yıllarda küresel ısınmayla beraber birçok kayak merkezi maalesef kar yağışı almıyor. Biz Ergan olarak bu sene çok farklı şekilde bu durumu yönlendirerek avantaja çevireceğiz. Ergan Dağımızı ülkemize kazandırdık şimdi uluslararası platformlarda kış sektörüne kazandıracağız. Yazları da sürekli bu etkinliklerin devamını getireceğiz. Erzincan Valiliğimizin öncülüğünde gereken bütün aktiviteleri hayata geçireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi - Son Dakika

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