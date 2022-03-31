Ergaz yönetimi 47. Olağan Genel Kurul'da güven tazeledi - Son Dakika
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Ergaz yönetimi 47. Olağan Genel Kurul'da güven tazeledi

31.03.2022 13:32
Ergaz yönetimi 47. Olağan Genel Kurul'da güven tazeledi

Enerji sektörünün temsilcisi Ergaz A.Ş.'nin yönetici kadrosu, yapılan olağan genel kurul toplantısında güven tazeledi.

Enerji sektörünün temsilcisi Ergaz A.Ş.'nin yönetici kadrosu, yapılan olağan genel kurul toplantısında güven tazeledi. Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Abubekir Yağız ve ekibine yeni dönem için de yönetim vizesi verdi.

Şirket Genel merkezinde Ergaz ortaklarının katılımıyla gerçekleşen 2021 Yılı 47. Olağan Genel Kurul toplantısı, yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme ile başladı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Abubekir Yağız kongrenin açılış konuşmasında genel durum değerlendirmesi ile yeni hedefleri belirleyen açıklamalar yaptı.

"Ergaz, 2021 yılında sektörde yüzde 10 büyüyen tek firma olmuştur"

Abubekir Yağız, "Şirketimiz, 2021 yılı faaliyet döneminde 30 bin ton tüplü satış yaparak sektörde yüzde 10 büyüyen tek firma olmuş, tüm dünyanın ve sektörün içinde bulunduğu krize rağmen 2021 yılı karlı kapanmıştır. Sektörde markamızın sürekli yükselmesi adına önemli adımlar attık. Geçmiş yönetimlerde yapılan hataları, yönetim felsefesinde olsun, yatırım noktasında olsun değiştirmeye çalıştık ve iyi sonuçlar aldığımıza da inanıyorum. Gayret ve samimiyetimiz rekabet gücümüzü her daim yüksek tutmuştur. Problemlerde çözüm odaklı adımlar atılmış ve özellikle Akaryakıt sektöründeki mevcut kayıt dışılık, bürokrasi ve siyasette attığımız adımlar neticesinde yüzde 85 - 90 " seviyesinde azalmıştır" dedi.

Daha sonra şirket ortakları söz alarak yönetim hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Genel Kurul toplantısında Ergaz'ın 2021 yılı mali tabloları onaylandı, Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. Ergaz A.Ş.'nin kuruluşundan beri bir gelenek olarak sürdürülen ve hiç kesintiye uğratılmadan her yıl dağıtılan temettülerin bu yıl da dağıtılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Abubekir Yağız, desteklerinden ve kendilerine yeni dönemde de şirketi yönetme sorumluluğu vermelerinden dolayı ortaklara teşekkür ederek, her zaman olduğu gibi şirket misyonuna ve vizyonuna layık bir şekilde çalışacaklarına dair taahhütte bulundu.

Genel Kurulda alınan karara göre yeni yönetim kurulu listesi şöyle oluştu:

"Abubekir Yağız, Muhammed Seid Gülakar, Zülkani Kaya, Abdullah Yağız, Sırrı Yağız" - ERZURUM

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Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ergaz yönetimi 47. Olağan Genel Kurul'da güven tazeledi - Son Dakika


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