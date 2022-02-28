ERİHDER'den 658'den Günümüze Erzurum'un Manevi Şahsiyetler sergisi - Son Dakika

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği (ERİHDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Toparlak, "Geçmişten Geleceğe İrfana Yolculuk" projesi kapsamında "658'den Günümüze Erzurum'un Manevi Şahsiyetler" biyografi sergisini açacaklarını belirtti.

Müceldili Konağı'nda sabah kahvaltısında basın mensupları ile biraraya gelen ERİHDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Toparlak, "Derneğimizin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen, iştirakçi kuruluşlar olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yakutiye Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ortaklılığıyla "Geçmişten Geleceğe İrfana Yolculuk" proje kapsamında "658'den Günümüze Erzurum'un Manevi Şahsiyetler" biyografi sergisini açacağız. Bununla birlikte tarihi mekanları broşür ve dergi ile gelecek nesillere tanıtım yapmak için bugün burada bir araya geldik.

Tanıtımını gerçekleştireceğimiz 244 şahsiyetle ilgili tablolarda, her bir şahsiyetin biyografileriyle birlikte tezhip sanatından esintilerini sunduk. Ayrıca Erzurum'un tarihi camileri, köprüleri, tabyaları tarihi yapıtlarla ilgili bir broşür ve 20 sayfalık bir dergi hazırladık. Dergilerde mekanların konumu bilgilerine ulaşabilmek adına kare kod uygulamasına başvurduk. Bununla beraber insanlara daha kola bilgi ve yol haritası noktasında yardımcı olmayı hedefledik.

Amacımız; sergimize iştirak edecek tüm katılımcılara şehrimizin değerlerinin bir nebze olsun tanıtabilmektir. Projemiz kapsamında Erzurum haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve İstanbul'da sergiler açarak tanıtımları yapmak. Ancak covid-19 virüs salgını nedeni ile meclis sergimizi ileriki bir tarihte gerçekleştirebilmemiz için Meclis Başkanlığı tarafından tahsis edilecek tarihe kadar erteleme yazısı gönderilmiştir. İstanbul'da 11-12 Mart 2022 tarihlerinde Eyüp Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Eyüp Sultan Camii bahçesinde 13 Mart 2022 tarihinde Maltepe sahilinde tanıtım günleri kapsamında sergimizi açacağız" diye konuştu. - ERZURUM