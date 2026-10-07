Erişilebilir Doğa Derneği, İstanbul Bostancı\'da serebral palsi için defile düzenledi

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü çerçevesinde İstanbul Bostancı'da bir otelde düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Serebral Palsili bireyler özel kıyafetlerle podyuma çıktı. Etkinlikte, Serebral Palsili bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilirken, ailelerin özellikle giydirme sürecinde yaşadığı güçlüklerin görünür kılınması amaçlandı.

Erişilebilir Doğa Derneği tarafından 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü kapsamında Bostancı'da bulunan bir otelde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Serebral Palsili bireyler ve aileleri katıldı. Program çerçevesinde gerçekleştirilen kıyafet defilesinde serebral palsili bireyler podyuma çıkarak izleyicilerden alkış aldı. Defilenin, Serebral Palsili bireylerin ve ailelerinin günlük hayatta karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Özellikle ailelerin çocuklarını giydirirken yaşadığı güçlüklerden hareketle hazırlanan özel kıyafetlerin tanıtıldığı etkinlikte, erişilebilir ve kullanımı kolay tasarımların önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte ayrıca Serebral Palsi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımının desteklenmesi ve ailelerin yaşadığı sorunların kamuoyuna aktarılması hedeflendi.

Engelli birey annesi ve defiledeki kıyafetlerin tasarımcısı Mavi Tuna, "Aslında tekstille hiç alakam yok ama 8 sene önce öyle bir giriş yaptım. Annelere, çocuklara doğal kumaşlarla neler yapabiliriz, kendi tasarımım olsun, Türkiye'den olan kumaşlarımız olsun istedim. Aynı zamanda engelli kızım var. Onun giyimini ben mecbur ilgilenmem lazım. Onun için hani nasıl kolaylık olur, biraz da kendi atölyemde ona tasarlamaya çalışıyorum. Böyle bir yola çıktık. Evlatlarımıza bir gelecek, belki onlara bir iş olanağı olur mu diye düşündük" dedi.

Erişilebilir Doğa Derneği Başkanı Esin Tutkun ise, "Kendi çocuklarımızın hayatlarında rol alabilecekleri örnekler olsun istedik. Onların rahat giyebilecekleri hem de şık olabilecekleri. Bugün Dünya, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü. İstedik ki bu çocuklar bu farkındalıklarında olsunlar ve başkalarına örnek olsunlar. Bu bir defile değil aslında. Bu sadece onları mutlu edebileceğimiz, sahnede yer alabilecekleri bir organizasyon gerçekleştirmek. Benim hayalimi gerçekleştirdiği için arkadaşıma çok teşekkür ederiz. Umarım bu çocuklar bununla beraber hayatın içinde olurlar ve her şeyi daha farklı yaşarlar" şeklinde konuştu.