Erişilebilir Gelecek İçin Farkındalık

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Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, '15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde erişilebilir bir gelecek için birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, '15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, her yıl 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nün görme engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını sürdürebilmeleri ve topluma tam katılımlarını sağlamak amacıyla önemli bir farkındalık günü olarak anıldığını söyledi.

Bu önemli gün ve yaptıkları çalışmalarla ilgili konuşan Mehmet Yıldırım, "Beyaz baston, sadece bir yardımcı araç değil, aynı zamanda görme engelli bireylerin özgürlüğünü ve sosyal yaşama katılımını simgeler. Bu özel günde, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi olarak görme engellilerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşamdaki haklarına dikkat çekmek ve bu alandaki çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Dernek olarak, görme engelli bireylerin eğitim imkanlarına erişimini artırmak ve toplumsal farkındalığı yükseltmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Beyaz bastonun anlamını ve önemini toplumun her kesimine anlatmak, engelleri aşmak adına atılması gereken önemli bir adımdır. Tüm bireylerin eşit ve erişilebilir bir ortamda yaşama hakkı olduğu bilinciyle, çalışmalarımızı sürdürüyor ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları engellerin aşılması adına herkesi duyarlılığa davet ediyoruz. Kurumlar, yerel yönetimler ve toplumun tüm kesimlerinden, erişilebilirlik ve eşitlik adına atılacak her adımda bizimle birlikte olmalarını bekliyoruz. Toplumsal farkındalığı artırmak ve görme engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Unutmayalım ki, beyaz baston sadece bir sembol değil, aynı zamanda hepimizin daha eşit bir dünya inşa etme sorumluluğunu hatırlatan bir araçtır. Bu sorumluluğu paylaşarak, engelleri aşabilir ve herkes için erişilebilir bir gelecek oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP