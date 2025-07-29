Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen 'Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu'nda, çocukların yaşam alanlarında rahatça hareket edebilmeleri için erişilebilirlik ve güvenliğin önemi ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde Ankara'da bir otelde 'Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda 'Aile Yılı' kapsamında çocukların evler, okullar, parklar ve tüm kentsel yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları erişilebilir ve güvenli çevrenin oluşturulmasına yönelik konular masaya yatırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, programda yaptığı konuşmada çocukların yaşam çevrelerindeki ihtiyaçlarının altını çizerek, erişilebilir mimari düzenlemelerin herkes için gerekli olduğunu vurguladı.

Erişilebilirliğin sadece engelli bireyler için değil; yaşlılar, hamileler, bebek arabası kullananlar, geçici engeli bulunanlar, çok uzun ve çok kısa boylular gibi geniş bir kitle için bir ihtiyaç olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, boyları, hareket becerileri, güçleri ve bilişsel düzeyleri yetişkinlerden farklı olduğu için çocukların da erişilebilirliğin hedef grubunda yer aldığını ve sempozyumda özel gereksinimli çocuklar dahil tüm çocukların erişilebilirliğinin ele alınacağını ifade etti.

Web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği komisyonla izleniyor

Bakanlığın erişilebilirlik mevzuatı, standartları ve farkındalık çalışmalarını anlatan Tarıkdaroğlu, son aylarda erişilebilirlik alanındaki gelişmelere de değindi. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile '16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nün ilan edildiğini ve erişilebilirliğin artık kamuoyunda daha fazla yer alacağını kaydeden Tarıkdaroğlu, ayrıca 'Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Genelgesi' kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 'Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği İzleme Komisyonu'nun kurulduğunu da sözlerine ekledi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise konuşmasında erişilebilirliğin önemine dikkat çekerek, engelli çocuklar için bunun ne kadar mühim olduğunu anlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in engelli çocuklar için ortak çalışmalarından duydukları gururu ve engelli çocuklar için UNICEF'in her zaman desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından Erişilebilirlik Daire Başkanı Dr. Deniz Çağlayan Gümüş'ün 'Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik Rehberi' hakkındaki sunumu ile devam etti.

Program kapsamında düzenlenen 3 farklı oturumda konutlarda ve bakım kuruluşlarında; 'Okullarda ve Kamu Kullanımına Açık Diğer Binalarda' ve 'Kentsel Açık Alanlarda ve Çocuk Oyun Alanlarında' 'Çocuklar İçin Erişilebilirlik ve Güvenlik' konularında kamu kurumu uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri sunum yaptı. - ANKARA