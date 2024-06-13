Ermenistan Başbakanı, Belarus'u ziyaret etmeyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı, Belarus'u ziyaret etmeyeceklerini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun iktidarda olduğu sürece hiçbir Ermeni yetkilinin Belarus'u ziyaret etmeyeceğini söyledi. Paşinyan ayrıca, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden çekileceğini duyurdu ve ülkenin sınırları çizilmiş, egemen, barışçıl ve güvenli bir devlet olma yolunda ilerlediğini belirtti.

13.06.2024 12:32
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko iktidarda olduğu sürece hiçbir Ermeni yetkilinin Belarus'u ziyaret etmeyeceğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus medyasına konuştu. Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko iktidarda olduğu sürece hiçbir Ermeni yetkilinin Belarus'u ziyaret etmeyeceğini söyledi.

Paşinyan, KGAÖ'den çekileceklerini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Azerbaycan'la yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Paşinyan, "Tüm bunların sorumlusu, üyeleri bize ve Azerbaycan'a karşı savaş planlayan bu ittifakı kuranlardır. Sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp Azerbaycan'la birlikte Ermenistan'a karşı bir savaş planlayan bir blok oluşturdular. Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz. Ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir? Geri döneceğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin. Geri dönmüyoruz. Başka yolu yok" demişti.

Milletvekillerinin Ermenistan'ın KGAÖ'den çekilmesi vurgusu üzerine ifadelerini tekrarlayan Paşinyan, "Bu işin nereye gideceğini söyleyeyim. Sınırları çizilmiş, egemen, barışçıl ve güvenli bir devlete doğru ilerliyoruz. Merak etmeyin. Geri dönmeyeceğiz. Sadece moralleri bozulmasın diye bunu erkenden söylemedik" ifadelerini kullanmıştı. - ERİVAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ermenistan Başbakanı, Belarus'u ziyaret etmeyeceklerini açıkladı - Son Dakika

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