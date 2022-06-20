Eroğlu: "Muhtarlar devlet ve millet arasında bir köprüdür" - Son Dakika
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Eroğlu: "Muhtarlar devlet ve millet arasında bir köprüdür"

20.06.2022 16:02
Eroğlu: "Muhtarlar devlet ve millet arasında bir köprüdür"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.Dr. Veysel Eroğlu Afyonkarahisar Muhtarlar Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değeri tekrar hatırlattı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.Dr. Veysel Eroğlu Afyonkarahisar Muhtarlar Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değeri tekrar hatırlattı.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneğini Başkanı Suat Uygur, muhtarların istek ve taleplerini bir dosya halinde Milletvekili Eroğlu'na teslim etti. Eroğlu, muhtarların devlet ve millet arasında bir köprü olduğunu dile getirdi. Eroğlu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımıza büyük değer veriyor. Muhtarlarımız devlet ve millet arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Muhtarlarımız mahallenin talep ve isteklerini dinleyerek bizlere iletiyorlar. Vatandaşların sorunlarını sizler sayesinde öğreniyor dertlerine derman oluyoruz. Bu gün köylerimize giden hizmetlerde muhtarlarımızın emekleri çok büyük. Şehrimizin tüm yöneticileri muhtarlarımızla istişare halinde çalışıyor. Muhtarlarımıza her zaman destek olduk olamaya da devam edeceğiz. Bizi her zaman arayabilir, istek ve taleplerinizi iletebilirsiniz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eroğlu: 'Muhtarlar devlet ve millet arasında bir köprüdür' - Son Dakika

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