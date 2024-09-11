Erol Çelik: 12 Eylül'ü Unutmadık - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erol Çelik: 12 Eylül'ü Unutmadık

Erol Çelik: 12 Eylül\'ü Unutmadık

Sivas'ta yaşayan Erol Çelik, 12 Eylül 1980 darbesine katılmaları sonucunda yaşadıkları işkenceleri ve cezaevi deneyimlerini anlattı. Darbenin, Amerika ve yerli işbirlikçileri tarafından yapıldığını belirten Çelik, yaşadığı zulümler karşısında vatan sevgisinin asla sarsılmadığını vurguladı. Cezaevinde kendilerine moral veren liderlerin önemine dikkat çeken Çelik, mücadelesine devam ettiğini ifade etti.

11.09.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşayan Erol Çelik, 12 Eylül darbesine ağır işkenceler görmesi ve yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasına rağmen devletine küsmediğini söyledi.

Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesi, ordunun demokrasiyi askıya aldığı ve binlerce insanın hayatını altüst ettiği bir dönem olarak hatırlanıyor. Bu darbe döneminde Sivas'ta yaşayan ve dönemin Ülkü Yolu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çelik'te sabaha karşı gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu. Yaklaşık 2 yıl hapis yatan Çelik, cezaevinde ve o dönemde yaşadıklarını anlattı.

"12 Eylül Amerika ve onun işbirlikçileri tarafından yapılmış bir ihtilaldir"

Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin Amerika ve ülkemizdeki işbirlikçileri tarafından yapılan bir ihtilal olduğunu ifade ederek, " 12 Eylül 1980 tarihinde Ülkü Yolu Derneği'nin şimdiki Ülkü Ocakları deniyor, o zaman Sivas Yönetim Kurulu Üyesiydim. İhtilalin olduğu gece sabaha karşı büyük bir bayrak operasyonu yapıldı. Teşkilattaydık biz. Yönetici olduğumuz için sabaha karşı aldılar bizi. Sivas Temel Tepe askeriyesinde önce bir ay, sonra bir doksan gün kadar gözaltında kaldım. Daha sonra düzmece raporlar, işkenceler yapıldı. 3 ay sonra gözetim bittikten sonra bizi tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarttılar. 2 ay gene Sivas'ta kaldım. O dönem ihtilal askeriye Sivas, Erzincan üçüncü Ordu'ya bağlıydı. Bir buçuk yıla yakın da Erzincan askeri cezaevinde yattım. Üçüncü mahkemede berat ettim. Üzerimize istinat edilen suçlar, Sivas'ta geçmişte faili meçhul cinayetler fail meçhul kalmış olaylar. Tüm suçlamalardan berat ettim. Allah 12 Eylül'leri tabi göstertmesin. 12 eylül bana göre ülkücü hareketin, Milliyetçi Hareketin iktidarını ve büyümesini engellemek üzere Amerika ve onların buradaki işbirlikçileri tarafından yapılmış bir ihtilaldir diye düşünüyorum" dedi.

"Gözlerimiz bağlı işkence altına aldılar"

Alparslan Türkeş'in yakalanana kadar kendilerine misafir muamelesi yapıldığını fakat Türkeş'in yakalanmasının ardından işkenceler gördüğüne değinerek, " ya burada mesela sayın Başbuğumuz Alparslan Türkeş yakalanana kadar bize misafir muamelesi yaptılar. Başbuğ teslim olduktan sonra 'hadi bakalım şimdi sizi Türkeş'te kurtarsın' diye gözlerimiz bağlı işkence altına aldılar. Elektrik verdiler çeşitli baskılar yaptılar. 18 yaşında vatanını millet Seven, Türk milliyetçisi ülkücü bir idealist bir kişiye devletimizin tarafından canımızı vereceğimiz bir devletimiz tarafından, uğrunda yıllarımızı heba ettiğimiz devletimiz tarafından bizlere bu işkencelerin reva görülmesi hala düşündükçe kanımıza dokunuyor. Ama bu bizim vatan sevgimizi, bayrak sevgimizi, İstiklal Marşı sevgimizi etkilemiyor" diye konuştu.

"O bizlere büyük bir moral ve motivasyon veriyordu"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilgilenmesinin kendilerine moral olduğunu ifade eden Çelik, " Rahmetli şehit liderimiz ihtilalde cezaevine yatarken bütün Türkiye'deki cezaevlerini içeriden idare ediyordu. Mamak Cezaevi'nde hücrede yatarken bütün Türkiye'deki ülkücüleri cezaevlerinde yatan ülkücülerden haberdardı, aileleriyle dışarıda ilgilendiriyordu. O bizlere büyük bir moral ve motivasyon veriyordu. Onun için biz Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok severiz. Cezaevindekiler Muhsin Başkan'ı çok severler. Cezaevinden çıktıktan sonra kaldığımız yerden vatanımıza, milletimize, davamıza, hareketimize katkı vermeye, mücadelemize devam ettik" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

12 Eylül Darbesi, İnsan Hakları, Erol Çelik, Politika, Cezaevi, Yerel, Eylül, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erol Çelik: 12 Eylül'ü Unutmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 14:17:08. #1.13#
SON DAKİKA: Erol Çelik: 12 Eylül'ü Unutmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement