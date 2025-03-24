Ertekin\'den Veda Mesajı: Başarı 13 Bin Kişinin Emeği

Erciyes Anadolu Holding'teki CEO'luk görevinden ayrılan Alpaslan Baki Ertekin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ertekin yaptığı açıklamada; "Yaptığımız işlerin tamamının sahibi oradaki 13 bin kişidir" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde (KGC) düzenlenen programa Erciyes Anadolu Holding eski CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Ertekin'in sonraki hayatında başarılar dilediğini söyleyen KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ; "7 yıldan beri Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding CEO'su olan Alpaslan Baki Ertekin, bu süre zarfı içerisinde Kayseri medyasıyla çok yakından ilgilenmiş ve hiçbir dediğimizi ikiletmeden sürekli yanımızda olmuştur. Huzurlarınızda kendisine şükranlarımı sunuyorum. Erciyes Anadolu Holding'i aldığı noktadan getirdiği noktaya kadar Kayseri ekonomisine büyük katkıları olduğunu yakinen şahidiyiz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz" dedi.

7 yıl içerisinde çalışma arkadaşlarıyla tarih yazdıklarını söyleyen Alpaslan Baki Ertekin de, "Öncelikle ben buraya taziye için geldim ve gelmişken de Allah'a ısmarladık demek istedim. 7 yıl 3 ay uzunca bir süre. Holding ile ilgili bundan sonraki bütün soruları; yeni bir arkadaşımız başladı ki eminim o çok daha son verilere hakim olarak cevap verecektir. Geldiğim günden beri ısrarla söylediğim bir şey var; insanlar gittikleri yerlerde bir başarı hikayesi yazmak isterler. Ben de burada ekip arkadaşlarımla beraber bir başarı hikayesi yazmak istedim. İnanılmaz iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Fakat bu yapılan işlerin tamamının sahibi oradaki 13 bin insandır. Gecelerini gündüzlerine kattılar. İnanılmaz bir efor gösterdiler. Bu güne kadar insiyatif kullanmalarına izin verilmiyordu, son 7 yıldır kendi şirketleri gibi insiyatif kullanıyorlar. İnsiyatif kullanmayı ve sonuçlarını almayı gördükten sonra işleri kendi işleri gibi benimsediler. Bu kadar sahiplenme olunca da başarı geldi. O yüzden sadece işlerle ilgili söyleyeceğim her şeyin sebebi bunu yaptım demek için değil, arkadaşlarım bunu yaptılar, bunu başardılar. Bir başarı hikayesi yazmaya gelmiştik ve emin olun arkadaşlarım burada son 7 yılda tarih yazdılar. Eğer bunu söylemezsem onlara haksızlık etmiş olurum. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Ertekin'e hediye takdim edilerek program son buldu. - KAYSERİ