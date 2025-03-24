Ertekin'den Veda Mesajı: Başarı 13 Bin Kişinin Emeği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ertekin'den Veda Mesajı: Başarı 13 Bin Kişinin Emeği

Ertekin\'den Veda Mesajı: Başarı 13 Bin Kişinin Emeği

Alpaslan Baki Ertekin, CEO olarak görevinden ayrılarak basınla buluştu ve başarıları ekip çalışmasına atfetti.

24.03.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Anadolu Holding'teki CEO'luk görevinden ayrılan Alpaslan Baki Ertekin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ertekin yaptığı açıklamada; "Yaptığımız işlerin tamamının sahibi oradaki 13 bin kişidir" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde (KGC) düzenlenen programa Erciyes Anadolu Holding eski CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Ertekin'in sonraki hayatında başarılar dilediğini söyleyen KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ; "7 yıldan beri Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding CEO'su olan Alpaslan Baki Ertekin, bu süre zarfı içerisinde Kayseri medyasıyla çok yakından ilgilenmiş ve hiçbir dediğimizi ikiletmeden sürekli yanımızda olmuştur. Huzurlarınızda kendisine şükranlarımı sunuyorum. Erciyes Anadolu Holding'i aldığı noktadan getirdiği noktaya kadar Kayseri ekonomisine büyük katkıları olduğunu yakinen şahidiyiz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz" dedi.

7 yıl içerisinde çalışma arkadaşlarıyla tarih yazdıklarını söyleyen Alpaslan Baki Ertekin de, "Öncelikle ben buraya taziye için geldim ve gelmişken de Allah'a ısmarladık demek istedim. 7 yıl 3 ay uzunca bir süre. Holding ile ilgili bundan sonraki bütün soruları; yeni bir arkadaşımız başladı ki eminim o çok daha son verilere hakim olarak cevap verecektir. Geldiğim günden beri ısrarla söylediğim bir şey var; insanlar gittikleri yerlerde bir başarı hikayesi yazmak isterler. Ben de burada ekip arkadaşlarımla beraber bir başarı hikayesi yazmak istedim. İnanılmaz iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Fakat bu yapılan işlerin tamamının sahibi oradaki 13 bin insandır. Gecelerini gündüzlerine kattılar. İnanılmaz bir efor gösterdiler. Bu güne kadar insiyatif kullanmalarına izin verilmiyordu, son 7 yıldır kendi şirketleri gibi insiyatif kullanıyorlar. İnsiyatif kullanmayı ve sonuçlarını almayı gördükten sonra işleri kendi işleri gibi benimsediler. Bu kadar sahiplenme olunca da başarı geldi. O yüzden sadece işlerle ilgili söyleyeceğim her şeyin sebebi bunu yaptım demek için değil, arkadaşlarım bunu yaptılar, bunu başardılar. Bir başarı hikayesi yazmaya gelmiştik ve emin olun arkadaşlarım burada son 7 yılda tarih yazdılar. Eğer bunu söylemezsem onlara haksızlık etmiş olurum. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Ertekin'e hediye takdim edilerek program son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erciyes, kayseri, Ekonomi, Medya, Yerel, Yaşam, CEO, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ertekin'den Veda Mesajı: Başarı 13 Bin Kişinin Emeği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:17:00. #7.13#
SON DAKİKA: Ertekin'den Veda Mesajı: Başarı 13 Bin Kişinin Emeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement