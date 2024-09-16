Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıldı

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Japonya'da 134 yıl önce fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde hayatını kaybeden şehitler, kazanın meydana geldiği Kushimoto'da düzenlenen törenle anıldı.

Japonya'dan dönüşte fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde hayatını kaybeden şehitler, kazanın 134. yılında olayın meydana geldiği Kushimoto'da anıldı. Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı ve Müzesi'nde gerçekleştirilen anma törenine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Damla Gümüşkaya ve Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas'ın yanı sıra Kushimoto Belediye Başkanı Tashima Katsumasa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Alas, şehitler için Kuran-ı Kerim ve dua okudu. Törende ayrıca Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'na çelenk bırakıldı.

527 denizci şehit olmuştu

Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni ülkeye dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batmış, 587 denizci kazada şehit olmuştu. Japonya'nın kazadan sağ kurtulan 69 Osmanlı askerine yardım eli uzatması, Türkiye - Japonya ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştı. - TOKYO