Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Şifalı Pilav Dağıtımı - Son Dakika
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Yerel

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Şifalı Pilav Dağıtımı

Ertuğrul Gazi Türbesi\'nde Şifalı Pilav Dağıtımı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde, vatandaşlara düzenlenen 'Şifalı Pilav' etkinliği büyük ilgi gördü. Vali Yardımcısı ve yerel yöneticilerin katıldığı etkinlikte, sosyal birlik ve yerel halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

14.01.2025 10:49  Güncelleme: 10:51
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Osmanlı Devletin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu alanda vatandaşlara 'Şifalı Pilav' dağıtıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesinde düzenlenen 'Şifalı Pilav' dağıtımına Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal ve beraberinde, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut katıldı. Kaymakam Tuncer, vatandaşlarla bir araya gelerek bu tür organizasyonların toplumsal birliği artırmaya ve yerel halkın yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağladığını belirterek, pilav ikramlarının her hafta düzenleneceğini duyurdu.

Ayrıca, Ertuğrul Gazi Külliyesinin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen pilav ikramı, büyük bir ilgiyle karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Şifalı Pilav Dağıtımı - Son Dakika

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