Ertuğrul Gazi Türbesi\'nde Şifalı Pilav Dağıtımı

Yerel

Osmanlı Devletin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu alanda vatandaşlara 'Şifalı Pilav' dağıtıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesinde düzenlenen 'Şifalı Pilav' dağıtımına Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal ve beraberinde, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut katıldı. Kaymakam Tuncer, vatandaşlarla bir araya gelerek bu tür organizasyonların toplumsal birliği artırmaya ve yerel halkın yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağladığını belirterek, pilav ikramlarının her hafta düzenleneceğini duyurdu.

Ayrıca, Ertuğrul Gazi Külliyesinin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen pilav ikramı, büyük bir ilgiyle karşılandı. - BİLECİK