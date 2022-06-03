Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor - Son Dakika
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Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor

03.06.2022 12:31
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor

Bilecik Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, yıllardır çözülmemiş sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Bilecik Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, yıllardır çözülmemiş sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Hasan Şafak ve mahalle sakinleri tarafından mahalle konağı önünde karşılanan Başkan V. Subaşı, mahalle sakinlerini dinledi, talep ve görüşlerini not aldı. Çocuklara şeker dağıtan ve hatıra fotoğrafları çektiren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı "Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldik. Gerek muhtarımız gerek mahalle sakinlerinden gelen istekleri aldık. En kısa sürede talep edilen konuları sonuçlandıracağız. Ertuğrulgazi Mahallesine renk katacak projeleri uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır çözülememiş sorunları çözüme kavuşturacağız"

Başkan V. Subaşı, hem Ertuğrulgazi Mahallesi hem diğer alanlarda yıllardır çözülemeyen sorunları çözüme kavuşturacaklarını kaydeden Başkan V. Subaşı "Mahalle sakinlerini dinlediğimizde aslında kimi talepler küçük olmasına rağmen çözülememiş. Bunları tek tek not aldık ve en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız" dedi.

Mahalle sakinleri de Başkan V. Subaşı'yı samimi ve içten bulduklarını belirterek, destekleri için teşekkür ettiklerini belirtti. - BİLECİK

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden sorunları çözüme kavuşuyor - Son Dakika


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