ERÜ 2025 Araştırma Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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ERÜ 2025 Araştırma Ödülleri Sahiplerini Buldu

ERÜ 2025 Araştırma Ödülleri Sahiplerini Buldu
24.06.2026 09:41
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Erciyes Üniversitesi, 2025 Yılı Araştırma Performans Ödül Töreni'ni düzenleyerek akademisyenleri ödüllendirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "2025 Yılı Araştırma Performans Ödül Töreni" düzenlendi.

Düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, YÖK Üyesi ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademisyenler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Araştırma ekosistemini daha da genişletme gayretiyle çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Geleneksel olarak yaptığımız bu programın her daim artarak devam etmesi, üniversitemizin kurumsal yapısı için de bence son derece önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Ama bizim asıl amacımız bu araştırma ekosistemini nasıl daha da genişletebiliriz. Çünkü burada çekirdek bir Ar -Ge süreçlerinde olan hocalarımızı biz her daim olumlu olarak görüyoruz. Bizim için her araştırmacımız, her akademisyenimiz gözümüzde aynı öneme sahiptir. Onların özlük haklarından tutun da süreçlerde ihtiyaçlar olduğu zaman bir araya gelip konuşabilmek de bizim en temel görevlerimiz arasındadır. Burada amacımız daha çok araştırmacıyı sisteme katabilmektir" dedi.

Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız da yaptığı konuşmada Ar- Ge Park araştırma inovasyon kompleksinde tam kapasite çalışmaya devam ettiklerine dikkat çekerek, "Üniversitemizin dinamikleri doğrultusunda iki yeni odak proje de başlatmış bulunuyoruz. Bunlardan biri disiplinler arası araştırma ekosistemini daha da genişletmek ve proje kültürünü yaygınlaştırmak. Diğeri ise ürün odaklı araştırma projeleri" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde, 2025 yılında çeşitli araştırma projelerinde yüksek performans gösteren akademisyenlere teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ 2025 Araştırma Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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