ERÜ'de 14 ilden 25 kimya öğretmenine nano teknoloji eğitimi verildi - Son Dakika
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ERÜ'de 14 ilden 25 kimya öğretmenine nano teknoloji eğitimi verildi

ERÜ\'de 14 ilden 25 kimya öğretmenine nano teknoloji eğitimi verildi
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Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK 4005 destekli 'Kimya Eğitmeninde Sürdürülebilir Nano Dokunuşlar' projesi kapsamında kimya öğretmenlerine yönelik eğitim programı düzenlendi. 14 ilden 25 kimya öğretmenin katıldığı programın açılışında eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından desteklenen 'Kimya Eğitmeninde Sürdürülebilir Nano Dokunuşlar' projesi kapsamında kimya öğretmenlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen proje tanıtımına; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Soylak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, akademisyenler ve kimya öğretmenleri katıldı. 14 ilden 25 kimya öğretmenin katılım sağladığı eğitim programının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin Ar- Ge çalışmalarında güçlü bir üniversite olduğunu söyledi. ERÜ olarak laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilen çalışmalara her zaman destek verdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, ekip olarak başarılı çalışmaları hep birlikte yürüttüklerini söyledi. Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve proje yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Soylak da konuşmasında eğitim programı hakkında bilgi vererek, projeye desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından eğitim programına katkı sunan eğitmenlere teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu. Belge takdimin ardından etkinlik, eğitim programı ile devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ'de 14 ilden 25 kimya öğretmenine nano teknoloji eğitimi verildi - Son Dakika

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