ERÜ'de 4. Kariyer Günleri başladı - Son Dakika
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ERÜ'de 4. Kariyer Günleri başladı

ERÜ\'de 4. Kariyer Günleri başladı

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen '4. Kariyer Günleri' etkinlikleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümü Programı ile başladı. İlk etkinlik olarak 'Geçmişten Günümüze Kayseri'nin Savunma Sanayisindeki Yeri ve Önemi' konulu bir panel düzenlendi. Panelde Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan da konuşmacı olarak yer aldı.

13.05.2024 14:55
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Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) '4. Kariyer Günleri' etkinlikleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümü Programı ile başladı.

17 Mayıs tarihine kadar sürecek '4. Kariyer Günleri' çerçevesinde ilk etkinlik, "Geçmişten Günümüze Kayseri'nin Savunma Sanayisindeki Yeri ve Önemi" konulu panel oldu. Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Çıtak'ın yaptığı panele, Kayseri Garnizon Komutanı 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan panelist olarak katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından panele geçildi.

Kadim bir kent olan Kayseri'nin yüzyıllardır kavşak noktasında olması sebebiyle stratejik öneme sahip olduğunu belirten Moderatör İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Çıtak, 1926 yılında TOMTAŞ'ın kurulmasıyla Kayseri'de uzun yıllardır önemli gelişmeler olduğunu ardından 2. Hava Bakım ve 2. Ana Bakım Fabrikaları'nın gerçekleştirdiği faaliyetler ile şehrin savunma sanayisinde önemli bir yer edindiğini ve edinmeye devam ettiğini söyledi.

Kayseri Garnizon Komutanı 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ise, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri ve Kayseri'de köklü bir geçmişe sahip olan Erciyes Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Osmanlı'dan günümüze havacılık tarihi ve Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin havacılığa bakış açısından bahsetti. Taşan, Kayseri'de kurulan uçak fabrikasının hikayesini anlattı.

'4. Kariyer Günleri' öğleden sonra ise "Türkiye Ekonomisi: Nereden Nereye" başlıklı panel ile devam etti. Yarın ise İşletme Bölümü Programı ile devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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