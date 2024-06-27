ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 432 Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 432 Öğrenci Mezun Oldu

ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu\'ndan 432 Öğrenci Mezun Oldu

Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde 432 öğrenci mezun oldu. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, törende yaptığı konuşmada ülkesini seven gençler yetiştirmenin amaçları olduğunu belirtti. Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

27.06.2024 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 35. dönem mezuniyet töreninde 432 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Demet Ünalan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, amaçlarının ülkesini seven gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ar-ge faaliyetlerinde de her zaman üst seviyede hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, Erciyes Üniversitesi'nin başarılarına katkı sağlayan akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Mezun öğrencilerin ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, "Çocuklarınızın gelişimi için onların ülkeye yararlı bireyler olmaları için her anlamda destek olmaya çalışıyorsunuz. Biz mezun olan bu gençlerimizi sizden emanet olarak almıştık. Bugünde genç mezun meslek erbapları olarak sizlere emaneti iade etmiş oluyoruz. İnşallah onlarda önümüzdeki süreçlerde güzel hizmetler ile sizlerin yüzlerini güldürecek, göğsünüzü kabartacak güzel hizmetler içerisinde olacaklardır" diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, mezuniyet bir belgedir. Mezuniyet o belge ile kazanılan bir yetkidir. Ancak mesleğinizdeki başarınız bundan sonraki çalışmalarınıza ve kendinizi geliştirme gayretinize araştırmalarınıza bağlı olarak daha da yükselecektir. Sizlerden isteğimiz öncelikle vatanını, ülkesini ve insanını seven, hizmet eden bireyler, meslek erbapları olarak hayatta yer almanız. Meslek hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Demet Ünalan ise törende yaptığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Ünalan, "İki yıllık yoğun bir eğitim-öğretim programı sonunda yüksek donanımlı profesyonel olarak yetişmiş olan siz öğrencilerimizin mesleklerinde başarılı olacaklarından asla şüphem yoktur. Sizlerin bu başarılarında en başta hayatınızın ilk gününden bugüne kadar ailelerinizin sizlere verdiği maddi ve manevi destek her türlü takdirin üzerindedir. Bugün ulaşmış olduğunuz bu başarıda sizlerin kişisel yeteneğinizin yanı sıra çalışma azim ve gayretinizin de rolü büyüktür. Sizler ülkemizin sağlık ordusunun birer mensubu olarak büyük bir liyakat, fedakarlık ve insan sağlığına yardım arzusu içerisinde çok önemli hizmetler vereceksiniz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından dönem birincisi Seda Nur Arık mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 432 Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:01 Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’yi gri listeden çıkardı Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeden çıkardı
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:55 Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul’a geliyor Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
11:18 Çocuk parkında dehşete düşüren olay Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı Çocuk parkında dehşete düşüren olay! Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 12:12:08. #1.13#
SON DAKİKA: ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 432 Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement