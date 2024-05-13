ERÜ Hemşirelik Kulübü Öğrencileri Hemşirelik Haftası için Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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ERÜ Hemşirelik Kulübü Öğrencileri Hemşirelik Haftası için Etkinlik Düzenledi

ERÜ Hemşirelik Kulübü Öğrencileri Hemşirelik Haftası için Etkinlik Düzenledi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kulübü öğrencileri, Hemşirelik Haftası dolayısıyla ERUHEM KANKA etkinliği düzenledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un da katıldığı etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleriyle sohbet edildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

13.05.2024 15:04
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kulübü Öğrencileri tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla ERUHEM KANKA etkinliği düzenlendi.

ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile hastanede tedavi gören hasta çocuklar ve yakınları katıldı.

Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri ile sohbet etti. Hastanede tedavi gören çocuklar, düzenlenen konser ve boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlendiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ Hemşirelik Kulübü Öğrencileri Hemşirelik Haftası için Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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