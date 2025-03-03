Erciyes Üniversitesi\'nde Yeni Hastane Projesi

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne yeni yaptırılacak olan sismik izolatörlü 800 yataklı birinci etap hastanenin proje yapım ihalesini alan firma ile sözleşme imzalandı.

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Famer Müşavirlik Türkiye Direktörü Musab Keskin, ERÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Göksel Aydın ile yetkililer katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yaptığı açıklamada ERÜ Hastaneleri'nin birinci etap 800 yataklı hastane binasının ihale sürecinin yasal yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. İhaleye sekiz firmanın katıldığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, verilen teklifler ve yetkinlik anlamında en uygun firma ile proje yapımı için sözleşme imzaladıklarını söyledi. Hastane projesinin önemli bir proje olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, "Yeni Üniversite hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Proje yapım sözleşmesi imzalanan yeni hastane binası hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Yeni hastane binamızın sismik izolatörlü olması nedeniyle muhtemel bir depremde, deprem kaygısına girmeden, çok rahatlık ile depremin geçirileceği bir yapı tasarımı ortaya koymuş olacağız. Bu projemizin özgün bir proje olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda müşavir firmamızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Proje hazırlanması ve yapımı ile kapsamlı bir proje. Projenin de imzaladığımız sözleşmeye göre bir takvimi var. İnşallah sağlık, sıhhat içerisinde güzel bir hastaneye kavuşmuş olacağız."

Konuşmasında hastane projesine emeği geçenlere de teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, "Projemizin hayata geçme sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye, Valimiz Gökmen Çiçek'e, vekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. Müşavir firma yetkilisi Musab Keskin de yaptığı konuşmada proje yapım sözleşmesi imzalanan hastane projesini özenle en kısa zamanda bitireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 20 bin metre karesi sismik izolatörlü olmak üzere toplam 160 bin metrekare kapalı alana inşası yapılacak olan 800 yataklı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin proje yapım sözleşmesi Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve ihaleyi alan firmanın Türkiye Direktörü Musab Keskin tarafından imzalandı. - KAYSERİ