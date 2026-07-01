Rektör Prof. Dr. Altun, akademik ve idari personel ile buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, düzenlenen "Rektör-Akademik ve İdari Personel Buluşması" ile ERÜ personeli ile bir araya geldi.

Marianne Molu Amfi de düzenlenen açık hava etkinliğine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri ile çok sayıda akademik ve idari personel aileleri ile katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın konseri ile başlayan etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin başarılarında akademik ve idari personelin özverili çalışmalarının katkısının önemli olduğunu belirterek, dünya üniversitesi olma yolunda çalışmaları artırarak devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tek tek akademik ve idari personel ile sohbet etti.

Personelin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yemek ikramında bulunulurken, Talas Belediyesi Grup Şantiye tarafından da konser verildi. - KAYSERİ