Erzincan'a İlk Kar, Hayatı Felç Etti

Erzincan kent merkezine mevsimin ilk karı düştü, tipi hayatı felç etti
ERZİNCAN - Erzincan şehir merkezine mevsimin ilk karı yoğun şekilde yağdı. Şiddetli tipi adeta hayatı felç etti.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkili oldu. Kent merkezi kısa sürede kardan beyaza büründü. Beyaz örtüyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Karla birlikte tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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