Erzincan Adliyesi\'nde Veda Programı

Erzincan Adliyesi'nde, 12 Haziran 2026 tarihli ve 1251 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli ile Cumhuriyet savcıları Muhammet Tunahan Işık ve Arif Bostancı için veda programı düzenlendi.

Adliyede düzenlenen programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Cumhuriyet savcıları Muhammet Tunahan Işık ve Arif Bostancı, aileleri ile adliye personeli katıldı.

Programda konuşan Başsavcı Mustafa Değerli, infaz koruma memurlarının gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirterek, kamu hizmetinde insan onuruna yakışır yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

Değerli, tutuklu ve hükümlülere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakarına uygun şekilde yaklaşılması gerektiğini ifade ederek, kamu görevlilerinin yüksek empati duygusuyla hareket etmesinin en önemli sorumluluklardan biri olduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarından helallik isteyen Değerli, verdikleri emeklerden dolayı tüm personele teşekkür etti.

Kararnameyle görev yeri değişen Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tunahan Işık da yaklaşık üç yıldır birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, görevlerini her zaman kanunlar çerçevesinde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Nerede görev yaparsa yapsın mesai arkadaşlarıyla bağını sürdüreceğini ifade eden Işık, personelden çalışmalarını aynı hassasiyetle sürdürmelerini istedi ve helallik talebinde bulundu.

İlamat İnfaz Cumhuriyet Savcısı Arif Bostancı ise görev süresi boyunca destek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Program, katılımcıların iyi dileklerini paylaşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN