Erzincan Belediyesi 2026 hedeflerini masaya yatırdı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek 2026 yılının ilk istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı.

Toplantıda, Erzincan'ı daha ileriye taşıyacak çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alınırken, geride bırakılan yoğun çalışma sezonu da değerlendirildi.

Başkan Aksun, şehrin dört bir yanında özveriyle görev yapan belediye personeline teşekkür ederek, "Yoğun bir sezonu geride bırakırken, Erzincan'ımız için büyük bir fedakarlıkla çalışan, önemli projelere imza atan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Her gün daha güzel, daha yaşanabilir bir Erzincan için büyük bir emek ortaya koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Tüm mesai arkadaşlarına saygı ve şükranlarını sunan Başkan Aksun, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Hep birlikte daha güzel bir Erzincan için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZİNCAN