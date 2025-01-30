Erzincan Belediyesi\'nden Kent Mobilyası Üretimi

Yerel

Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ahşap imalat atölyesi, parklarda, caddelerde, meydanlarda ve vatandaşların toplu kullanım alanlarında kullanacakları kamelya, bank ve otobüs durağı gibi ihtiyaç duyulan ürünler marangoz atölyelerinde üretilerek vatandaşların kullanımına sunuyor.

Erzincan Belediyesince yapılan açıklamada, "Kendi atölyelerimizde üretilen kent mobilyaları ile vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesini artırmaya ve şehir estetiğine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Kent mobilyalarının üretimiyle şehirdeki yeşil alanlar ve kamusal alanlar daha kullanışlı hale getirilirken atölyede üretilen ürünler vatandaşların kullanımına sunularak, şehrin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine katkı sağlıyor." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN