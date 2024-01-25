Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu\'nun Annesi Vefat Etti

Sanatçı ve akademisyen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun annesi Sevim Kavukçu (85) vefat etti.
Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde uzun süredir tedavi gören Sevim Kavukçu hayata veda etti. Kavukcu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Camii Kebir Camiinden kaldırılacak. - ERZİNCAN
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