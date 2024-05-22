Erzincan'da 19 Mayıs'ta 19 Başarılı Genç Söyleşi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da 19 Mayıs'ta 19 Başarılı Genç Söyleşi Programı Düzenlendi

Erzincan\'da 19 Mayıs\'ta 19 Başarılı Genç Söyleşi Programı Düzenlendi

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen '19 Mayıs'ta 19 Başarılı Genç' isimli söyleşi programına Vali Hamza Aydoğdu, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Vali Aydoğdu, programda başarılı sporcuları ve onları destekleyenleri tebrik etti.

22.05.2024 08:01
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Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "19 Mayıs'ta 19 Başarılı Genç" isimli söyleşi programı düzenlendi.

Müftülük Salonunda düzenlenen programa, Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 spor branşında başarılı olan ve derece elde eden sporculara yönelik olarak düzenlenen programda Vali Aydoğdu, "Erzincan sportif faaliyetlerde bölgemizin, hatta ülkemizin merkezi olabilir. Bunun için biraz daha gayret ve çaba göstermemiz ve gençleri teşvik etmemiz lazım. Bizler birlikte beraber bu kadim toprakların iyiliğini güzelliğini hep beraber ortaya çıkaracağız. Çeşitli branşlarda başarı elde ederek şehrimizi gururlandıran sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerini, onlara destek olan ailelerini ve emeği olan il müdürlerimizi tebrik ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 19 Mayıs'ta 19 Başarılı Genç Söyleşi Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 19 Mayıs'ta 19 Başarılı Genç Söyleşi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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