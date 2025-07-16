Erzincan\'da 2.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Kemah ilçesinde saat 04.19'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 2.5 büyüklüğündeki depremin derinliğinin ise 10 kilometre olduğunu AFAD duyurdu.
Deprem hafif şekilde hissedildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN
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