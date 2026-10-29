Erzincan\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk törenine Vali Aydoğdu katıldı

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk törenine Vali Aydoğdu katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Vali Hamza Aydoğdu'nun katıldığı törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı yer aldı.
Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Vali Hamza Aydoğdu'nun katılımıyla düzenlenen törene, il protokolü, askeri ve sivil erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, resmi kutlama programı kapsamında gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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