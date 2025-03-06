Erzincan'da Alüminyum Fabrikasında Yangın

Yerel

Trump tehditlerini her geçen gün sertleştiriyor: Kıyamet kopacak

Bu çiçeğin fiyatı altını solladı

Ekonomide tüm gözler bugünkü kritik kararda

Ece Gürel\'i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı

3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa\'dan nükleer silah hamlesi

Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Amiral Alüminyum'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında OSB'de bulunan Amiral Alüminyum'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kompozit panel üreten firmada üretimde kullanılan yağlar birikerek alev aldı. Ardından çıkan yangın çatı bölümüne sıçradı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken firmada maddi hasar meydana geldi.