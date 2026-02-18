Erzincan'da Arama Kurtarma Ekiplerine Akreditasyon - Son Dakika
Erzincan'da Arama Kurtarma Ekiplerine Akreditasyon

Erzincan'da Arama Kurtarma Ekiplerine Akreditasyon
18.02.2026 09:27
MEB AKUB ve 3. Ordu Komutanlığı ekipleri akreditasyon armalarını aldı, belgeleri takdim edildi.

Erzincan'da eğitim süreçlerini tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile 3. Ordu Komutanlığı arama kurtarma ekipleri, düzenlenen törenle akreditasyon armalarını aldı.

AFAD İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen törende, "Afet ve Acil Durum Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esasları" çerçevesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan ekiplerin uygunluk belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan AFAD İl Müdürü Enver Özcan, akreditasyon sürecinin ekiplerin donanım, eğitim ve operasyonel yeterliliklerinin bağımsız denetimler sonucu tescillenmesi anlamına geldiğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, 3. Ordu Komutanlığı bünyesindeki 69 personelden oluşan ekip "Orta Seviye", Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 36 personelden oluşan MEB AKUB ekibi ise "Hafif Seviye" kentsel arama kurtarma alanında 3 yıl süreyle akredite edildi.

Program kapsamında akreditasyon sürecine ilişkin saha görüntülerinin yer aldığı video gösterimi de yapıldı.

Ekiplerin akreditasyon armaları; Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve 3. Ordu Komutanlığı Temsilcisi Ulaştırma Albay Cem Tekin tarafından takdim edildi. Törende ayrıca görev bilinci ve disiplinleriyle öne çıkan AFAD personeline yeni rütbeleri verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Arama Kurtarma Ekiplerine Akreditasyon - Son Dakika

